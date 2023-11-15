Пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат в Севастополе, отправили под арест

Пенсионерку, метнувшую коктейль Молотова в военную комендатуру в Севастополе, отправили под домашний арест.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 11 ноября на улице Ленина: около 19 часов к военкомату подошла женщина, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь. Начался пожар, который сотрудники учреждения быстро потушили.

Как выяснилось, за несколько дней до попытки поджога женщине позвонили сотрудники некой службы безопасности и по классической схеме увели с ее банковского счета 800 тысяч рублей. Потом другие люди заявили, что только она может помочь задержать мошенников: нужно просто бросить бутылку с зажигательной смесью в здание, где прячутся преступники, чтобы показать полиции, куда нужно ехать.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с использованием предметов в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Пока 62-летнюю пенсионерку посалили под арест на 2 месяца.

Севастополь, Олег Яковенко

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