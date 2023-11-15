российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2023, 17:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Будет плохо»: на Украине обозначили демографическую перспективу на ближайшие 10 лет

Украина движется к демографической катастрофе. Об этом сообщила директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова:

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить», – заявила она.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозу на ближайшие 10 лет, население Украины в 2033 году может составить от 26 млн до 35 млн человек с учетом границ 1991 года.

По словам Либановой, о возвращении к показателю 45 млн украинцев не может быть и речи.

Основными причинами столь существенного сокращения населения называются низкая рождаемость, слишком высокая преждевременная смертность, «особенно мужчин», плюс миграция, превратившаяся в главный драйвер демографической динамики.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия,