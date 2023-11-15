Крымчанина отправили в колонию строго режима за изнасилование малолетней падчерицы

Жителю Белогорского района вынесли приговор за преступления против половой неприкосновенностью дочери своей сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчина, пользуясь отсутствием в доме матери девочки и других членов семьи, насиловал девочку 2009 года рождения.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Симферополь, Олег Яковенко

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