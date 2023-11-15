СБУ возбудило уголовное дело в отношении националистки Фарион

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими националистическими взглядами, пожаловалась президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному на хамство русскоязычных боевиков ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с заявления Фарион, что она не считает украинцами тех военнослужащих, кто говорит на русском языке. В ответ ее назвали «человеком с высоким уровнем деменции», обвинили в расколе украинского общества и на русском языке отправили в пеший поход по всем известному маршруту.

Фарион обиделась и написала Зеленскому и Залужному письма, в которых обвинила оппонентов в унижении чести украинского офицера.

Ни Зеленский, ни Залужный не ответили, зато на высказывания Фарион отреагировала Служба безопасности Украины. Националистку обвинили в оскорблении чести и достоинства военнослужащих, нарушении равноправия граждан, а также тайны переписки и возбудили уголовное дело.

В рамках расследования назначили психолого-лингвистическую экспертизу.

Киев, Платон Ефимчук

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