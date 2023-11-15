В Крыму ухудшается ситуация с корью

В Крыму ухудшается ситуация с заболеваемостью корью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 2017 года случаи кори в Крыму не регистрировались в течение 5 лет. Но в конце прошлого года инфекция снова объявилась на полуострове.

С тех пор выявлено 13 очагов, в которых заболели 18 человек. Только в ноябре зарегистрировано 5 новых случаев. Больше всего заболевших фиксируется в Ялте и Симферополе.

«Все случаи местные, тогда как раньше были завозные, – цитирует РИА Новости Крым руководителя крымского Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую. – Среди заболевших не привито 94% человек».

Симферополь, Лиана Макоба

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