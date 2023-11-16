В Крыму чиновник министерства жилищной политики попался на миллионной взятке

В Ялте сотрудник министерства жилищной политики Республики Крым заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта отдела управления госстройнадзора.

По версии следствия, мужчина через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра, а именно – за выдачу заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам.

Днем 11 ноября специалист министерства жилполитики, находясь в своем автомобиле, получил через посредника 2 миллиона рублей. При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, но не сумел.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие причастность главного консультанта ведомства к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия.

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его подельнице – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Всех пострадавших от противоправных действий данных граждан органы следствия просят обращаться по следующим номерам:

служба в городе Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)-20-50-13

следственный отдел по городу Ялта 8(3654)-22-27-80», – сообщили в ведомстве.

Ялта, Олег Яковенко

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