На Украине число бедных выросло более чем в 2 раза

На Украине за 2 года число бедных выросло более чем в 2 раза – экономить даже на питании приходится каждому четвертому. Таковы результаты последнего исследования Нацбанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2021 году денег на еду не хватало 12,2% украинцев, то в 2022-м – 19,9%, а в 2023-м – уже 26,2%.

Еще четверть респондентов заявили, что на питание им хватает, а вот на одежду и обувь уже приходится занимать.

Существенно снизилось число тех, кто экономит только на технике, не испытывая проблем с приобретением продуктов и экипировки: если в 2021 году таких было 57,4%, то сейчас – 36,5%. В 3 раза выросло количество не способных купить квартиру или машину.

Ну, а богатые, как всегда, богатеют: число тех, кто может позволить себе все, что угодно, увеличилось с 0,5% в 2021 году до 1,7% в текущем. Правда, в 2020-м их было немного больше – 1,8%.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»