Когда не ходят катера: житель Севастополя в шторм переплыл бухту

20-летний житель Севастополя в шторм переплыл бухту, но забыл как.

Прохожие нашли его на площади Нахимова – мокрого, замерзающего и с виду неадекватного. Единственное, что мог сказать им парень, – что приплыл с Северной стороны. После этого скорая «увезла» его в реанимацию с переохлаждением.

«Придя в себя в больнице, человек-амфибия ничего не вспомнил и ушел домой на своих двоих», – пишет telegram-канал «Mash на волне». И отмечает: в день большого заплыва катера не ходили из-за плохой погоды, и, возможно, таким экстравагантным способом парень попытался добраться домой.

Отметим, что ширина Севастопольской бухты – более 1 километра. И, как оказалось, пересекать ее вплавь – в Севастополе не редкость.

«Бухта переплывается за 1-1,5 часа хорошим пловцом, – комментируют городане в соцсетях. – Сам по ночам в молодости неоднократно ее переплывал, но летом. Сейчас температура воды плюс 15 – плюс 16. В принципе, норм, но переохладиться реально, и только глупый человек может пойти на это без подготовки».

Севастополь, Лиана Макоба

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