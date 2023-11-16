Южный циклон принесет в Крым снег

В Крыму ожидается ураганный ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуостров с юга надвигается циклон, несущий сильный ветер, ливни и похолодание.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 18 и 19 ноября скорость ветра будет достигать 25-30 метро в секунду, что по шкале Бофорта соответствует урагану. На суше это чревато разрушениями, повреждением зданий, валом деревьев; на море – волны понимаются до 20 метров, очень плохая видимость.

Одновременно с ураганным ветром на полуостров обрушатся ливни. Особенно сильно будет заливать ЮБК. При этом резко похолодает: ночные температуры опустятся до нуля, днем – от +1. Так что местами дождь будет переходить в снег.

Симферополь, Лиана Макоба

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