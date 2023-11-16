В трех районах Крыма выявлены природные очаги опасных заболеваний

В Белогорском, Советском и Нижнегорском районах обнаружены природные очаги лептоспироза, туляремии и иксодовый клещевой боррелиоз.

Напомним, лептоспироз – острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira) (болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается волнообразной лихорадкой);

туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, широко распространенная на территории России, возбудитель туляремии – мелкая бактерия Francisella tularensis, которая обладает высокой патогенностью для человека (для развития инфекционного процесса достаточно 10-50 бактерий; инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными кровососущими насекомыми – комар, слепень, клещ и др. или непосредственно через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами – например, на охоте);

иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – хроническое или рецидивирующее трансмиссивное природно-очаговое заболевание, поражающее разные органы и системы (заражение человека происходит при присасывании клеща).

Территориальный отдел Роспотребнадзора выдал администрациям ряда населенных пунктов предписания по проведению комплекса дезинсекционных и дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности носителей и переносчиков инфекций, с обязательным проведением контроля качества эффективности данных видов работ. Особое внимание рекомендовалось уделить дератизации парков, скверов, кладбищ.

В адрес больниц Нижнегорского, Советского, Белогорского районов направлены информационные письма о необходимости повышения настороженности по выявлению туляремии, лептоспироза, псевдотуберкулеза и других болезней, общих для человека и животных, использованию доступных методов лабораторной диагностики.

Симферополь, Лиана Макоба

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