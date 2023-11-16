Украина претендует на роль морской сверхдержавы

Украина замахнулась на звание морской сверхдержавы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент страны Владимир Зеленский заявил о создании первого в мире флота морских дронов. Об этом он сообщил в видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества: «Впервые в мире именно на Черном море начал действовать украинский флот морских дронов».

А накануне секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна вернуть себе Азовское и Черное моря и выйти в «морскую вселенную»:

«Это упрощенное представление о мире и нашей стране как аграрной стране. Это огромная ошибка. Я сейчас скажу вещь, которая, может быть, очень многих удивит. Наша страна должна стать великой морской державой. Мы должны вернуть себе флот, должны вернуть себе Черное и Азовское море, должны начать в конце концов строить корабли, должны строить плавсредства, должны быть морской страной.

Морская страна – это выход во веленную морскую, и это очень-очень важно. Если страна не присутствует в морском мире, рано или поздно это будет изоляция».

Киев, Платон Ефимчук

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