В Крыму установят сотни камер для фиксации непристегнутых ремней

В Крыму планируют установить более 600 камер, фиксирующих, пристегнут ли ремень безопасности у находящихся в автомобиле. Об этом заявил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе такие камеры установили на 9 перекрестках в октябре. Фиксируется подобное нарушение и на ряде участков региональных и муниципальных дорог.

В итоге за последний месяц зафиксировано 12 тысяч случаев нарушения пунктов 2.1.2 и 5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ).

Напомним, согласно этим пунктам, водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Штраф за нарушение для водителя составляет 1 тысячу рублей, для пассажира – 500 рублей. А если в автомобиле находятся дети и они не обеспечены средствами пассивной защиты по возрасту – креслом, люлькой или ремнем, то штраф для физических лиц составит 3 тысячи рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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