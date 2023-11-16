Приучить к любви и научить хотеть: в Крыму разрабатывают закон о склонении к аборту

В Крыму начали разрабатывать закон, запрещающий склонять женщину к аборту. Инициатором выступила Общественная палата РК, но объяснять идею уполномочили представителей Симферопольской и Крымской епархии.

«Этот закон короткий, всего четыре статьи. В нем дается пояснение, что склонение к искусственному прерыванию беременности – это совершение действий с целью понуждения беременной женщин путем уговоров, подкупа, обмана, – уточнил юрист епархии, протоиерей Иоанн Пристинский. – К таковым не относится беседа с врачом или иным лицом, которому могут сообщить сведения о состоянии здоровья беременной женщины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициаторы предлагают ввести административную ответственность за склонение к аборту. Однако процедура не прописана: пока не ясно, куда должна обращаться женщина, которую склоняют к аборту, а также кто должен фиксировать нарушение и составлять протокол.

При этом подчеркивается, что законопроект в целом не препятствует абортам. Да, и крымские медики признают: запрещать аборты нельзя – это приведет к росту подпольных абортов и женских смертей.

Сторонники инициативы предлагают оставить аборты по медицинским показаниям, то есть когда беременность угрожает жизни и здоровью женщине. А бороться, по их мнению, нужно с восприятием беременности как отягощающего обстоятельства, от которого стремятся избавиться.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон обвинил в этом большевиков и персонально Ленина: «Более 100 лет прошло, как этот процесс запустили в России. Свобода переросла в бесовский произвол: делаю, что хочу. Здесь может быть несколько решений, в том числе законодательное, которое возможно и поможет. Но воспитательное – больше», – заявил он, подчеркнув, что уже в школе необходимо приучать к любви своих будущих детей, чтобы аборт воспринимался как убийство, пусть и внутриутробное: «Пусть законотворцы занимаются, профессионалы спорят. Но не это генеральная линия вопроса – чтобы минимизировать аборты, нужно научить мальчиков и девочек хотеть и любить своих будущих детей».

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заняла более жесткую позицию и предложила ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за предложение женщинам сделать аборт.

Ее предложение раскритиковала глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина:

«Хочется спросить эту сенаторшу: что нужно молодой студенческой семье? Сами ребята говорят: жилье и стипендия. Сенаторы, депутаты советуют рожать в 19-20 лет, а что мы сделали, чтобы они, родив, могли воспитать этого ребенка? Мне бы очень хотелось, чтобы гонения на врачей прекратились», – цитирует Останину «Подъем».

Депутат уточнила: за падение рождаемости ответственны не врачи – это комплексная проблема, меры по решению которой нельзя сводить к запрету абортов.

Симферополь, Лиана Макоба

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