В Крыму начали считать ущерб от энергоблокады

В Крыму начали считать ущерб, нанесенный республиканскому бюджету энергоблокадой. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 октября 2015 года была подорвана одна из высоковольтных опор в Херсонской области, по которой осуществлялась подача электроэнергии в Крым. Через две недели вывели из строя еще одну опору, в конце ноября – еще две. Полуостров оказался практически полностью обесточен, был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года, и был отменен спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию энергомоста.

Тогда власти Украины заявили, что не имеют к подрыву опор никакого отношения и списали все на неких экстремистов, тем более что энергоблокада Крыма могла оставить Укриану зимой без российских энергоресурсов.

Однако в 2022 году Константинов, ссылаясь на достоверные источники, заявил, что тогдашний президент Петр Порошенко не только был в курсе готовящейся акции, но и лично ее одобрил и даже проводил совещания по подготовке.

Сейчас предварительный ущерб оценивается в 5 триллионов рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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