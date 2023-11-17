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Пятница, 17 ноября 2023, 15:17 мск

Новости Крым

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Украина пыталась ударить по Крыму «Нептуном»

Фото: Минобороны РФ

Украина в очередной пыталась ударить по Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 10:40 по московскому времени пресечена попытка ВСУ атаковать полуостров двумя противокорабельными ракетами «Нептун».

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – уточнили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что цели были сбиты над Северным молом.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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