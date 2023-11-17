В Крыму поставлен вопрос о национализации недвижимости Софии Ротару

Крымские власти могут национализировать виллу София, принадлежащую известной украинской певице Софии Ротару.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о трехэтажном историческом особняке, расположенном на набережной Ленина рядом с киноконцертным комплексом «Юбилейный».

Здание было построено в конце XIX века, а через 100 лет его выкупила семья Ротару. Обещала открыть там центр для талантливых детей. Но сначала там организовали звукозаписывающую студию, а в 2009 году открыли бутик-отель. К 2016 году отель стал убыточным: желающих платить от 25 тыс до 70 тыс рублей в сутки за номер с окнами на шумную набережную было немного. Здание пустует несколько лет. В 2019 году его выставили на продажу. Сначала просили 25 млн евро.

Первый покупатель нашелся быстро – некий московский бизнесмен хотел приобрести «красивый домик у моря» для летнего отдыха жены и дочери. Но за указанную цену просил еще «небольшой, чисто формальный» участок между зданием и морем, чтобы огородить его и «не мешать жителям и гостям Ялты и чтобы они не мешали отдыхать его семье». Забрать часть набережной, разумеется не разрешили, и бизнесмен интерес к «домику» потерял.

Новых покупателей долго не было, цену снизил до 22 млн евро, потом до 20.

Наконец, интересант нашелся, но он согласен приобрести виллу за 9 млн евро. Однако сын Ротару Руслан Евдокименко, которому официально принадлежит недвижимость, поднял цену до 30 млн евро. По словам экспертов, вилла не стоит и половины, однако Евдокименко считает, что покупатель должен заплатить за имя матери.

Тем временем, в Крыму начали национализировать имущество украинских олигархов и «недружественных граждан других государств». В первые 500 объектов дача Ротару не попала, не вспомнили о ней и когда решили продать квартиру Зеленских в Ливадии.

Но вот о вилле София вспомнили журналисты и спросили у спикера Госсовета РК Владимира Константинова: собираются ли национализировать и ее? И теперь собственность Ротару попала в прицел антитеррористической комиссии, принимающей решения об изъятии имущества.

«Если есть вопрос, касающийся национализации имущества Ротару, будем его решать, – цитирует Константинова РИА Новости. – От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно».

Отметим, кроме виллы «София» у семьи Ротару в Крыму были еще две квартиры и дача. Квартиру в Ялте на улице Гоголя площадью 178 «квадратов» к весне текущего года продали. Нашли ли покупателя на вторую жилплощадь, не известно.

А вот дачу – солидный особняк в Никите, рядом с Ботаническим садом и морем, Ротару отдавать никому не собиралась, заявляя, что дом дорог ей как память о муже. Однако и этот объект может попасть в список национализированного имущества.

Ялта, Лиана Макоба

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