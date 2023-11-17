В Крыму и Севастополе существенно вырос объем средств населения на банковских вкладах

Каждый среднестатистический житель Крыма и Севастополя имеет на банковском счете около 100 тысяч рублей. К такому выводу можно прийти, проанализировав статистику крымского отделения Центробанка РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу октября депозиты населения Севастополя превысили 51 млрд рублей, что составило две трети от общей массы.

В целом объем банковских вкладов в городе в течение года увеличился на треть.

В Крыму зафиксирован меньший прирост: на депозитах было размещено около 170 млрд рублей, что на 28% больше, чем год назад.

Симферополь, Лиана Макоба

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