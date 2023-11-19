Оборванные сети, плывущие машины: в Крыму бушует ураган

В Крыму бушует ураган.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи ветер повалил 20 деревьев – они упали на проезжую часть, и коммунальные сети. В итоге остались без света несколько микрорайонов, зафиксированы аварии на газопроводах.

Из-за сильного ветра со стороны Азовского моря подтопило низкие участки дороги на Арабатской стрелке – высота перелива составила 30 см. В соцсетях появились видео, как машины буквально едут по морю, изображая из себя катера. Для предотвращения аварий проезд на Арабатскую стрелку со стороны Геническа перекрыт.

Без света и воды остались жители Черноморского – для восстановления электроснабжения в районе задействованы 139 бригад, 250 человек и 120 единиц техники.

В Ялте вследствие обильных осадков, которые фактически не прекращаются более суток, начал пониматься уровень воды в реках. В Краснокаменке подтоплено несколько подвалов. Но в целом ливневки справляются – вода уходит. А вот жителям домов, где идет ремонт крыш не повезло – фиксируются жалобы на затопление квартир.

В Гурзуфе сошел сель и до половины завалил попавшийся на пути автомобиль.

В поселках Никита, Гурзуф, Массандра и Восход есть перебои с электроэнергией.

А в Нижней Ореанде упавшее дерево заблокировало выезд к Ливадии.

Симферополь, Лиана Макоба

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