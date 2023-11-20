В Крыму ураган сменился сильным штормом

В южных и в восточных районах Крыма продлено штормовое предупреждение: сегодня в первой половине дня ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне скорость ветра на полуострове достигала 35 метров в секунду. Такого урагана не наблюдалось последние 10 лет. Без электричества остались более 51 тысячи человек в 88 населенных пунктах.

20 ноября ветер буде соответствовать сильному шторму. Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сообщили в ГУ МЧС по РК. Не исключены нарушения в движении транспорта, затруднение движения на автодорогах, особенно на горных перевалах. Крымчан просят проявлять осторожность вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Симферополь, Лиана Макоба

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