Грузоперевозчики Центральной Европы требуют расторгнуть транспортное соглашение с Киевом

Грузоперевозчики Центральной Европы требуют, чтобы Евросоюз расторг транспортное соглашение с Киевом, так как оно создает неравные конкурентные условия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии подготовили совместное обращение в Еврокомиссию и национальные министерства транспорта с просьбой пересмотреть соответствующие договоры с Украиной.

«Практическая реализация соглашения между ЕС и Украиной об автомобильных перевозках грузов вышла далеко за рамки первоначальных замыслов и в настоящее время наносит серьезный ущерб рынку ЕС и подрывает конкурентоспособность европейских операторов автотранспорта, – цитирует обращение Sputnik Литва. – Приостановление действия двусторонних разрешений привело к массовому увеличению объемов перевозок внутри ЕС, выполняемых перевозчиками из третьих стран».

Авторы обращения предлагают вернуться к реализации двусторонних соглашений отдельных стран ЕС с Украиной и возобновить процедуру выдачи разрешений на въезд украинских грузовиков их страны.

«Мы готовы обсудить любую разумную корректировку системы управления квотами, если она будет сделана в ближайшее время. Но мы не готовы сохранять сегодняшнюю ситуацию до июня 2024 года, как это предусмотрено нынешним соглашением», – заявляют перевозчики.

Напомним, в начале ноября пункты пропуска на границе с Украиной заблокировали польские грузоперевозчики. 16 ноября временную блокировку провели их словацкие коллеги: в течение часа не работал погранпереход Ужгород – Вышне-Немецке. Если Брюссель не решит вопрос, то граница с Украиной будет заблокирована окончательно, грозят словацкие дальнобойщики.

Между тем, на Украине заявляют, что из-за блокировки границ в стране начались перебои с поставками ряда лекарств и продуктов питания.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»