Рухнула стена, поврежден мост: в Ялте подводят итог дождливых выходных

В Ялте подводят итоги минувших выходных: дождь лил в дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, только за минувшие сутки выпало более 55 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме.

«Пострадало 13 нежилых помещений, были подтоплены 7 жилых домовладений, – рассказала глава города Янина Павленко. – Упала подпорная стена в Алупке на улице Амет-Хана Султана, поврежден мост в Васильевке».

Напомним, ранее сообщалось, что затопило дома, которых ведется ремонт кровли. Городские власти пообещали владельцам пострадавших квартир компенсировать ущерб «путем выполнения работ». Иными словами, фонд капитального ремонта должен будет привести в порядок промокшие помещения.

Ялта, Лиана Макоба

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