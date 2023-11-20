Нет света, газа, воды и тепла: в Крыму продолжают ликвидировать последствия урагана

В Крыму продолжают ликвидировать последствия вчерашнего урагана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за сильного ветра без энергоснабжения остались около 70 тысяч абонентов. 60 тысячам свет уже вернули. Остальным обещают подключить электроэнергию в течение 2 суток. В основном, это населенные пункты в северо-западной части полуострова. Восстановительные работы там затруднены порывами ветра.

В населенных пунктах 6 муниципальных образований Крыма ведутся работы по восстановлению бесперебойного газоснабжения: в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено 200 абонентам многоквартирных домов и 50 абонентам частного сектора, сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Произошло повреждение и протекание кровель в 29 многоквартирных домах. «В настоящий момент специалистами фонда капитального ремонта ведутся мероприятия по восстановлению герметичности кровель. Все собственники жилых помещений, у которых произошли затекания в процессе выполнения капитального ремонта получат соответствующую компенсацию на приведение своих помещений в надлежащее состояние», – заявляют в правительстве республики.

На территории муниципальных образований Крыма повалено более 600 деревьев, полную расчистку планируется завершить в течении суток.

В части населенных пунктов Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского, Сакского районов в течение суток будет восстановлено бесперебойное водоснабжение.

Кроме того, завершаются работы по восстановлению теплоснабжения в 54 многоквартирных домах в 3 муниципальных образованиях.

Из-за коммунальных аварий, спровоцированных ураганом, сегодня не работали три образовательных организаций в Черноморском районе. Восстановительные работы завершатся к концу дня.

Из-за непогоды приостановлена работа фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых населенных пунктах Симферопольского, Нижнегорского и Черноморского районов.

Симферополь, Лиана Макоба

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