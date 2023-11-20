В Крыму вынесли приговор мэру одного из городов

В Крыму вынесли приговор главе администрации города Щелкино Владимиру Загребельскому.

Как уже сообщал «Новый День», Загребельский стал мэром в марте 2017 года, после того как предыдущей главе города Татьяне Ермановой было предъявлено обвинение в растрате 5 млн рублей, выделенных на дорожное строительство.

2 декабря 2022-го суд временно отстранил Загребельского от должности главы администрации на период следствия по возбужденному уголовному делу. Чиновнику инкриминировали превышение служебных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и незаконное хранение боеприпасов (статья 222 УК РФ) – у него нашли 2 боевых патрона.

Дело рассматривалось в суде Ленинского района РК. По версии следствия, 12 декабря 2019 года Загребельский для «придания видимости освоения выделенных администрацией Ленинского района Республики Крым бюджетных средств» заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов.

28 декабря 2019 года глава города подписал акты приемки выполненных работ, несмотря на отсутствие положительного заключения ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов. В итоге подрядчику выплатили за невыполненную работу более 800 тысяч рублей.

Загребельский вину не признал, но суд, рассмотрев доводы обвинения счел ее доказанной. И приговорил пока еще действующего, но отстраненного мэра к 1 году 10 месяцам условного лишения свободы с последующим испытательным сроком в течение 2 лет.

По второму обвинению – незаконное приобретение и хранение боевых патронов – вынесен оправдательный приговор.

Отметим, что на рассмотрении в Ленинском районному суде находится гражданский иск, выдвинутый Загребельскому прокуратурой. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество его семьи на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Щелкино, Олег Яковенко

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