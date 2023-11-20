Предприятия Крыма готовят иск о возмещении ущерба, нанесенного водной блокадой

37 предприятий Крыма готовят коллективный иск о возмещении ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», в первых числах июля соответствующий исковое заявление подал в Арбитражный суд Госсовет РК. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей.

Рассмотрение иска по существу началось в середине сентября, к тому времени сумма озвучиваемых претензий превысила 2 триллиона рублей. К концу октября говорили уже о 5 трлн.

25 октября Арбитражный суд РК постановил взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс 67 рублей.

Теперь иск о возмещении вреда готовят хозяйствующие субъекты. На сегодняшний день общая сумма исковых требований превышает 3 трлн рублей. Это число может измениться в зависимости от количества присоединившихся предприятий.

Иск собираются подать в конце декабря.

Между тем, власти Крыма начали считать ущерб, нанесенный республиканскому бюджету энергоблокадой. Уже насчитали 5 трлн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»