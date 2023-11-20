Одного из руководителей депздрава Севастополя отправили в колонию строго режима

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, осенью 2019 года чиновник потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, проводившей строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. Взамен первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа – препятствовать деятельности организации.

«Представитель строительной фирмы был вынужден согласиться с предложенными условиями, произведя закупку строительных материалов и ремонтные работы апартаментов должностного лица, – уточнили в ведомстве. – После чего по указанию первого замдиректора департамента здравоохранения с организацией был заключен договор на поставку оборудования в одном из лечебных учреждений на сумму в 299 тысяч рублей».

В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, в результате бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

«Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю, а также по результатам прокурорской проверки, – рассказали в СК. – Следствием был проведен значительный объем работы, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления: организовано более 40 допросов, 10 обысков по месту жительства обвиняемого и в медучреждениях, проведен ряд сложных судебных экспертиз. Всего же объем материалов уловного дела составил 23 тома».

Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством, а также в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 293, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 8 млн рублей. Кроме того, удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Симферополь, Олег Яковенко

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