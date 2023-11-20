На Украине собираются лишить отсрочки от мобилизации ряд студентов и ухаживающих за инвалидами

На Украине собираются лишить отсрочки от мобилизации ряд студентов и тех, кто ухаживает за инвалидами не первой степени родства. Соответствующий законопроект уже готовят к регистрации в Верховной раде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается снять ограничения на мобилизацию тех, кто ранее уже получил высшее образование и теперь учится снова.

«Изменениями предполагается устранить возможность избежания призыва путем получения второго, третьего высшего образования», – пояснила в соцсетях нардеп Марьяна Безуглая, заявив, что что за последние 1,5 года количество украинцев, желающих получить образование выросло в 2,5 раза. По ее мнению, это можно объяснить только желанием избежать призыва на военную службу.

Что же касается тех, кто ухаживает за инвалидами, то в этой категории круг граждан Украины, имеющих право на отсрочку, сужается до членов семьи первой степени родства для устранения «возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем».

«На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями, – поясняет Безуглая. – Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные)".

Киев, Платон Ефимчук

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