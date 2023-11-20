В Крыму Фонд защиты вкладчиков предъявил иск украинскому Приватбанку

Арбитражный суд Крыма рассмотрит иск Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) к украинскому Приватбанку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истец заявил претензии на 450 млн рублей. Суд уже поручил экспертам определить суммы дебиторской задолженности банка перед ФЗВ, включая ранее заключенные сторонами договоры уступки прав требований (цессии).

Напомним, до 2014 года Приватбанк имел в Крыму крупнейшую сеть отделений и банкоматов и одним из первых в середине марта 2014 года заблокировал крымчанам все карты и доступ к их счетам.

Даже тем, кто после присоединения полуострова к России оказался на Украине, отказали в возврате денег, потребовав доказать, что озвучиваемые суммы вносились на счет в банке, а также то, что они не были возвращены. В Приватбанке заявляли, что у них нет информации о крымских клиентах, так как все документы и базы данных остались на полуострове. И рекомендовали крымчанам требовать компенсацию в правительства России.

В 2020 году сам банк оценивал свои «условные обязательства» перед крымскими вкладчиками после прекращения работы на полуострове в 6,5 млрд гривен, но не уточнял, каким образом считалась эта сумма.

По каким основаниям ФЗВ требует 450 млн рублей, пока тоже не уточняется.

Ранее Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск фонда к АО «Альфа-Банк» (сейчас национализированный Sense Bank) из Киева на 114,8 млн рублей процентов, напоминает «Ъ-Кубань»: «Права на средства вкладчиков влившегося в «Альфа-Банк» Укрсоцбанка ФЗВ получил после того, как финансовая организация не рассчиталась с вкладчиками после прекращения своей деятельности в Крыму. Также сообщалось, что ФЗВ, получивший права требования к должникам ушедшего из Крыма украинского банка «Форум», отсудил 140 млн руб у симферопольской компании «Крымжелезобетон».

При этом отсудить около 150 млн рублей задолженности по невозвращенным кредитам, полученным торговым домом «Украина» из Херсонской области в покинувшем полуостров украинском ПАО «Райффайзенбанк «Аваль», ФЗВ не смог, так как пропустил срок исковой давности.

Симферополь, Олег Яковенко

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