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Вторник, 21 ноября 2023, 12:04 мск

Новости Крым

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В Крыму отмечается дефицит учителей

В Крыму отмечается дефицит учителей русского языка, математики и начальных классов. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не хватает учителей физики и истории. По данным проректора по учебной и методической деятельности КФУ имени Вернадского Натальи Кармазиной, прием на исторический факультет вырос за последние 5 лет в 3 раза, однако историки остаются одними из самых востребованных специалистов после учителей начальных классов, воспитателей и математиков – открытые вакансии есть в течение всего учебного года.

Симферополь, Лиана Макоба

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