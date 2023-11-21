Еще потопит, потом погреет: в Крыму меняется погода

В Крыму циклон резко сменится антициклоном.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели на полуостров пришел южный циклон: ветер усилился до ураганного и все выходные рвал электросети и валили деревья. Все это сопровождалось сильными ливнями, а где-то и снегопадами, так как ночные температуры опустились ниже ноля.

Минувшей ночью тоже шли дожди со снегом, а днем наступила передышка. Но ненадолго. Уже грядущей ночью в Крым придет очередной циклон, который задержится до пятницы: полуостров снова будет заливать.

А потом фронт через Азовское море двинется на восток, уступив место антициклону: к выходным осадки ослабнут, потеплеет до +15. Правда, на следующей неделе вновь может резко похолодать.

Симферополь, Лиана Макоба

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