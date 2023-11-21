Западнее акватории Крыма активизировалась авиация НАТО

На восточном побережье Румынии в районе Константы активизировалась авиация НАТО: сразу пять военных самолетов и вертолетов нарезают круги вдоль западной акватории Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент в воздухе находятся американский Boing P-8A Poseidon и австрийский Diamond Da20-A1 Katana (судя по траектории, оба базируются в Румынии), а также итальянский Gulfstream G550 AEW, прилетевший полюбоваться на Крым аж из Латинии). «Обзорные экскурсии» проводят и два американских вертолета Black Hawk.

Скриншот сервиса flightradar24 21 ноября 2023 года в 16:41 по московскому времени

Обычно после таких «прогулок» следуют попытки ВСУ атаковать полуостров беспилотниками и ракетами.

Севастополь, Мирослава Мельник

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