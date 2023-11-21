ГУП «Крымэнерго» самовольно израсходовал 3 млрд рублей

Крымфиннадзор провел выборочную проверку соблюдения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок ГУП «Крымэнерго» за период с 1 января 2022 по 1 июля 2023 года. Выявлено нарушений на сумму более 720 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, нарушения обнаружены 77% проверенных договоров – это вылилось в 300 млн рублей.

Из-за несоблюдения сроков технологического присоединения к сетям ГУП РК «Крымэнерго» (на что массово жаловались крымчане) компании пришлось оплатить штрафов, выставленных ФАС, почти на 174 млн. Кроме того, до сих пор не погашены 652 постановления о назначении административного наказания за нарушение правил недискриминационного доступа к техприсоединению – это еще без малого 196 млн рублей.

Наконец, выяснилось, что в течение указанного периода, ГУП «Крымэнерго» израсходовало 2,97 млрд руб без согласования с республиканскими минфином и минтопэнерго.

Симферополь, Лиана Макоба

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