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Вторник, 21 ноября 2023, 18:29 мск

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Семья украинской певицы Джамалы зарабатывает на туристах в Крыму

Семья украинской певицы Джамалы, объявленной в России в розыск в связи с возбуждением уголовного дела, имеет туристический бизнес в Крыму.

По сведениям telegram-канала Shot, у ее родителей есть гостевой дом в курортном селе Малореченское под Алуштой. Отель представлен на картах и сайтах бронирования, но как юрлицо – по крайней мере, под таким названием – не зарегистрирован. При этом в карточках отеля на различных ресурсах указывается, что платежи принимаются не только наличными, но и картами. Как в последнем случае производятся расчеты – не совсем понятно, ведь у родителей Джамалы тоже нет ни ИП, ни юрлица.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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