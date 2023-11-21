Семья украинской певицы Джамалы зарабатывает на туристах в Крыму

Семья украинской певицы Джамалы, объявленной в России в розыск в связи с возбуждением уголовного дела, имеет туристический бизнес в Крыму.

По сведениям telegram-канала Shot, у ее родителей есть гостевой дом в курортном селе Малореченское под Алуштой. Отель представлен на картах и сайтах бронирования, но как юрлицо – по крайней мере, под таким названием – не зарегистрирован. При этом в карточках отеля на различных ресурсах указывается, что платежи принимаются не только наличными, но и картами. Как в последнем случае производятся расчеты – не совсем понятно, ведь у родителей Джамалы тоже нет ни ИП, ни юрлица.

Симферополь, Мирослава Мельник

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