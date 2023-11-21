Пять стотысячных процента: в Крыму и Севастополе заявили о резком росте интереса к обсуждению бюджета

Минфин Крыма отчитался о рекордном интересе крымчан к бюджету республики: в обсуждении проекта на ближайшие 3 года приняли участие 0,00005% от совершеннолетнего населения РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение состоялось с 13 по 17 ноября в открытом доступе на форуме, организованном минфином на портале «Открытый бюджет Республики Крым».

«В обсуждении приняли участие жители республики, представители органов государственной власти и местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава крымских вузов, студенты, а также члены Коллегии и общественного совета при Минфине РК, – цитирует пресс-служба ведомства главу министерства Ирину Кивико. – На страницах форума побывало рекордное количество граждан – 4 тысячи 25 просмотров». Правда, ознакомились с документами и материалами, представленными в рамках форума, всего 388 человек. А непосредственное участие в обсуждении проекта бюджета приняли участие всего 74 человека. Или всего 0,00005% от взрослого населения республики (на 1 ноября в РК насчитывается без малого 1,5 млн человек в возрасте от 18 лет).

Существенно выросшую активность населения при формировании бюджета отметили и в Севастополе. По данным Заксобрания, число горожан, принявших участие в обсуждении, выросло в 8 раз: если в прошлом году предложения подали 1 юридическое и 2 физических лица, то в этом году 24 горожанина и 1 организация.

Любопытно, что доля принявших участие в обсуждении бюджета от общего числа совершеннолетних горожан, равна крымской – 0,00005%.

Симферополь, Олег Яковенко

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