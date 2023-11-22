Севастополь получил высокую оценку качества жизни, что не так с Симферополем

Севастополь вошел в пятерку российских городов с самым высоким качество жизни. Предварительный рейтинг по итогам 2023 года составил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время мониторинга респондентов просили оценить уровень своего материального благополучия и возможность покупать те или иные товары; доступность недвижимости; качество медицинского обслуживания в городе; состояние экологической среды, качество воды, воздуха, переработку отходов; работу учреждений среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей; стремление к получению качественного образования, а также профессиональной переподготовки; состояние дорог; работу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство города. Кроме того, оценивались работа городских властей; условия ведения бизнеса, возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе и так далее.

Первое место с результатом 85,3 балла ожидаемо заняла Москва. За ней следую Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень. Севастополь, набрав 73,7 балла впервые поднялся на 5 место.

Симферополь получил 68,5 баллов и оказался на 33 месте. Среди основных проблем крымской столицы, омрачающих жизнь горожанам, эксперты назвали сравнительно небольшой уровень доходов на фоне высоких цен, проблемы с доступностью культурных ценностей и качественного образования, медицину, конфликт общественных отношений и экологию.

Симферополь, Лиана Макоба

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