В Крыму школьница погибла, выпив лекарство, снимающее спазмы

15-летняя жительница Керчи отравилась рецептурными таблетками, пытаясь расслабиться.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, школьница пришла в гости к подруге, где приняла 4 таблетки, снимающие спазмы с мышц. Купить этот препарат без рецепта нельзя. Как выяснилось позже, лекарством девочек «угостили» знакомые юноши.

У одной из школьниц развилось острое токсическое отравление, она потеряла сознание. Врачи два дня боролись за ее жизнь, но вчера девочка умерла в больнице – у нее отказали почки.

Добавим, что юноши, давшие школьницам таблетки, тоже были госпитализированы с признаками отравления, им была оказана своевременная помощь.

По факту смерти 15-летней керчанки возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователям поручено установить источник приобретения медицинского препарата и основания для его продажи, а также дать оценку обстановке в семьях несовершеннолетних.

Керчь, Олег Яковенко

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