В Крыму объявили в розыск амурского тигра

В Крыму разыскивают амурского тигра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следы животного, занесенного в Красную книгу, обнаружили в Ленинском районе.
«Республика Крым не является естественным природным ареалом обитания амурского тигра, и, предположительно, животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в условиях неволи», – заявили в Южном межрегиональном управленим Росприроднадзора.
Сейчас зверя разыскивают специалисты. Помощи попросили и у крымчан:
любую информацию о местонахождении дикого животного просят срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора по телефонам +7-861-268-32-61, +7-918-060-01-87.
В ведомстве напоминают, что охота на амурского тигра и его отлов запрещены.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube