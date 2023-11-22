В Крыму объявили в розыск амурского тигра

В Крыму разыскивают амурского тигра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следы животного, занесенного в Красную книгу, обнаружили в Ленинском районе.

«Республика Крым не является естественным природным ареалом обитания амурского тигра, и, предположительно, животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в условиях неволи», – заявили в Южном межрегиональном управленим Росприроднадзора.

Сейчас зверя разыскивают специалисты. Помощи попросили и у крымчан:

любую информацию о местонахождении дикого животного просят срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора по телефонам +7-861-268-32-61, +7-918-060-01-87.

В ведомстве напоминают, что охота на амурского тигра и его отлов запрещены.

Симферополь, Олег Яковенко

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