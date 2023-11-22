В Крыму быстро растет заболеваемость ОРВИ и ковидом

В Крыму быстро растет заболеваемость ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю острые респираторные вирусные инфекции выявлены у 7 тысяч 90 человек, что на 21% выше, чем за предыдущую семидневку.

Показатель распространенности ОРВИ составляет 37,3 на каждые 10 тысяч населения. В возрастной группе старше 15 лет уже превышен эпидпорог.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 2 тысячи 426 человек. Показатель на 10 тысяч населения – 46,5 – выше уровня предыдущей недели на 24%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа.

Добавим, что растет и заболеваемость коронавирусом. В РК за неделею выявлено 185 новых случаев (плюс 5%), в Севастополе – 176 случаев (плюс 16%).

Симферополь, Лиана Макоба

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