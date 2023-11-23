Осадки сформировали в Крыму солидные запасы пресной воды

Обильные осадки, выпавшие в Крыму текущей осенью, сформировали на полуострове солидные запасы пресной воды.

По данным Госсовета Крыма, только в ноябре водохранилища пополнились на 15 млн кубов. Сегодня общий объем водных ресурсов в РК достигает 140 млн кубометров – этого запаса хватит на 1,5 года даже при условии полного отсутствия притока.

«В результате обильных осадков в Крыму за прошедшие выходные наши водохранилища значительно пополнились. В отдельных случаях, как, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать во избежание негативных последствий, связанных с переполнением водохранилищ. Кроме того, специалистами изучается потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ», – заявили в Госсовете.

Симферополь, Лиана Макоба

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