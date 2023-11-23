Приехал: севастополец накопил долгов и штрафов на десятки млн рублей

Житель Севастополя накопил долгов и штрафов на десятки млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском полицейском управлении, сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц города остановили автомобиль Honda CR-V. В ходе проверки документов водителя выяснилось, что в отношении него возбуждены исполнительные производства на общую сумму около 20 млн рублей, в том числе и за нарушения правил дорожного движения.

Автомобиль арестован. Правда, продав его, можно погасить едва ли десятую часть долга – и это в лучшем случае.

Севастополь, Олег Яковенко

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