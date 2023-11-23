Каждый пятый крымчанин получает менее 20 тысяч рублей в месяц

Каждый пятый официально работающий житель Крыма получает менее 20 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг, проанализировав данные статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге, составленном по итогам этого анализа, Крым занимает 67 место: доля получающих более 100 тысяч рублей в месяц составляет в республике 4,2%, менее 20 тысяч – 21,4%. Зарплата половины крымчан колеблется в диапазоне от 22 до 46 тысяч рублей.

Севастополь живет «побогаче»: более 100 тысяч рублей зарабатывает 5,3% горожан, менее 20 тысяч – 18,1%. Типовая зарплата в городе определена в переделах 23 – 50 тысяч рублей.

В соседнем Краснодарском крае этот показатель составляет от 26 до 55 тысяч рублей, а цены там ниже, чем на полуострове.

Симферополь, Лиана Макоба

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