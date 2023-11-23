В Крыму замедлились темпы инфляции, но не во всех секторах

В Республике Крым замедлились темпы инфляции: показатель снизился с 7,9% в сентябре до 7,5% в октябре.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центробанке, на ситуацию повлияли расширение предложения отдельных товаров и эффект сравнительной базы. Благодаря хорошему урожаю замедлился рост цен на овощи борщевого набора. Зато в 1,5 раза подорожали помидоры и на треть огурцы. Временное ограничение экспорта топлива и договоренности властей с крупнейшими АЗС привели к «ценовому торможению» на рынке бензина и дизеля. Цены на привозные фрукты в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменились, но в октябре прошлого года на эти позиции отмечался значительный рост – статистический эффект сравнительной базы тоже отразился на темпах инфляции.

В то же время, отмечается роста цен на проезд в междугородних автобусах и аренду квартир.

Симферополь, Олег Яковенко

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