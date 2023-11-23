Власти Крыма рассчитывают на рост турпотока в новогодние каникулы

Власти Крыма рассчитывают на рост турпотока в новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас бронирование отелей на последние дни декабря и первую неделю января, согласно официальным данным, составляет около 30%.

Предполагается, что спрос резко возрастет во второй половине декабря, а в целом на в течение зимних каникул Крым посетят около 300 тысяч человек.

Общий же турпоток по итогам 2023 года власти республики надеются получить на уровне 5 млн. Правда, методику подсчета чиновники предпочитают не озвучивать.

Но вряд ли туристов можно посчитать по количеству официальных броней: по информации сервисов онлайн-бронирования, половина желающих приехать в Крым на новогодние праздники интересуются квартирами и частными домами.

Несколько лет назад глава РК Сергей Аксенов заявлял, что в туристы записывают всякого прибывшего на полуостров – даже если это крымчанин, ненадолго уезжавший на материк. Возможно, с тех пор методика не изменилась. Хотя не исключено, что добавились нюансы.

Так, портал «Турдом» опубликовал комментарий бывшего директор «Почты Деда Мороза» в Великом Устюге Людмилы Сурановой к заявлению вологодских властей о том, что «родину зимнего волшебника» в прошлом году посетили полмиллиона человек.

«500 тысяч туристов! Круто! А вот как такую цифру насчитали наши руководители? Очень просто. Система статистики в бюджете такая, что если один турист зашел на 5 объектов турпоказа, он превратился в 5 посетителей!»

В Крыму тоже существует практика дробить объекты и продавать разные билеты на посещение разных помещений одного и того же дворца – например, Воронцовского или Бахчисарайского. Скорее всего, посетителей таких объектов считают именно по проданным билетам. И турист, побывавший в парадных залах Главного корпуса Воронцовского дворца, а потом, выпив кофе, внезапно решивший заглянуть еще и в Шуваловский корпус, превращается в 2 туристов.

Симферополь, Лиана Макоба

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