Через 20 лет население Севастополя может сократиться до 240 тыс или вырасти до 1 млн человек

К 2046 году население Севастополя может сократиться до 240 тысяч или вырасти до 1 млн человек. Вопрос обсуждался сегодня на Градостроительном совете. Разработчики генплана города представили 4 демографических сценария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый пессимистичный вариант не подразумевает миграционный прирост. И, исходя из сегодняшнего соотношения рождаемости и смертности, число севастопольцев в течение 20 – 23 лет может сократиться до 240 тысяч. Однако эксперты считают такой вариант маловероятным, поэтому останавливаться на нем не стали.

При минимальном миграционном приросте число горожан увеличится до 600 тысяч. Если сегодняшний сценарий экономического развития не претерпит изменений, показатель вырастет до 800 тысяч. А если Севастополь усилит парадигму города федерального значения, то до 1 миллиона, заявили разработчики и, исходя из этих цифр, представили 3 варианта развития города.

Так, если Севастополь хочет стать миллионником, необходимо формировать альтернативный центр и урбанизировать существующий.

Сценарий увеличения населения до 800 тысяч человек тоже подразумевает создание альтернативного центра (например, на Северной стороне) и урбанизацию существующего, но в более щадящем для исторической застройки варианте.

Если расчитывать на 600 тысяч горожан, то необходимость альтернативного центра отпадает, так как прирост предполагается равномерно по всем населенным пунктам в пределах городской черты.

Сценарий в 600 тысяч человек возможен при уменьшении миграционного сальдо. Здесь отпадает идея создания альтернативного центра. Есть равномерный прирост по всем населенным пунктам.

По мнению разработчиков, наиболее перспективным является сценарий в 800 тысяч человек.

«Он даст наибольший эффект и по развитию планировки, и экономической составляющей города. В итоге был выбран сценарий именно в 800 тысяч человек, – пишет Севкор. – При его реализации будет происходить равномерное развитие всех территорий, то есть сохранится планировочная структура Севастополя, его характерные особенности, и все населенные пункты получают прибавку населения, которую они могут себе позволить».

Севастополь, Лиана Макоба

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