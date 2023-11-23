Крым снова накроет ураган

Природа продолжает решать проблему водоснабжения Крыма: за сутки водохранилища пополнились еще на 2 миллиона кубометров. Об этом сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благодаря обильным осадкам Симферопольское, Партизанское и Изобильненское водохранилища уже полностью заполнены, приходится даже сбрасывать излишки.

Между тем, природа не унимается – в ближайшие дни осадки не прекратятся.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу на полуострове ожидаются умеренные дожди, но в ночь на пятницу они усилятся.

«В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица», – сообщили в ФГБУ «Крымское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, 26 и 27 ноября ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 28-33 м/с, местами его скорость будет достигать 38 м/с, что, согласно шкале Бофорта, соответствует урагану и грозит серьезными разрушениями.

Симферополь, Лиана Макоба

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