Севастополю необходимо создавать собственную энергосистему и альтернативный транспорт

Севастополю для эффективного развития необходимо создавать собственную энергосистему и альтернативный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне на городском Градостроительном совете обсуждался проект Генерального плана. Представители разработчика рассказали, какие особенности будут учитываться при принятии главного градостроительного документа.

Первое – это особенности рельефа: все транспортные коммуникации упираются в горы, при этом есть выход к морю. По мнению разработчиков, развитие наземного транспорта уже зашло в тупик.

Вторая серьезная проблема – зависимость энерго- и газосистемы от объектов Крыма. Севвастополю необходима самодостаточная система инфраструктурного самообеспечения.

Еще один серьезный нюанс, имеющий сдерживающее значение: интеграция территории Минобороны с сохранением режимного статуса. Поскольку Севастополь является базой Черноморского флота, игнорировать этот момент не удастся.

Неоспоримый плюс: город имеет выход к морю. И это создает ему конкурентное преимущество.

При разработке Генплана также придется учитывать дисперсность и анклавность расселения по городу; монофункциональность административного центра и несвязность районов; отсутствие территориального резерва для застройки.

Кроме того, более 60% земли в пределах городской черты занимают сельхозтерритории и леса, напоминает Севкор.

Севастополь, Лиана Макоба

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