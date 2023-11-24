В Крыму человека убили из-за спора о конструкции мотоцикла

Жители Симферопольского района убили человека из-за спора о конструкции мотоцикла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое приятелей отдыхали у Перовского пруда, когда услышали характерный звук буксующего автомобиля. Компания вышла на шум и увидела мужчину, который попросил помочь вытащить «железного коня» из грязи. Когда справились, водитель предложил спасителям отдохнуть вместе.

Разговор зашел о мотоциклах. Автомобилист не сошелся с остальными насчет количества цилиндров у мотоцикла «ИЖ Планета». Один из оппонентов предложил пойти в гараж и посмотреть на его байк, там спор перешел в драку. Второй оппонент сходил за ружьем и дважды выстрелил в нового знакомого: утверждает, что хотел просто припугнуть. Но мужчина скончался на месте. Тогда два приятеля загрузили тело в багажник, поехали его прятать, оставив третьего замывать кровь. По дороге заглох мотор, машину подожгли и сбежали.

«На обугленный автомобиль наткнулся человек, который выгуливал собаку. Выйти на убийцу удалось благодаря соседям», – пишет telegram-канал «Mash на волне». И уточняет: «Цилиндр в этой модели всего один».

Симферополь, Олег Яковенко

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