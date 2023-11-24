В Севастополе высокопоставленные чиновники использовали поддельные удостоверения разных ведомств

В Севастополе у высокопоставленных чиновников обнаружили поддельные удостоверения разных ведомств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вообще-то начальника (теперь уже бывшего) госинспекции по маломерным судам севастопольского МЧС и его заместителя задержали за превышение должностных полномочий: они поручили поставить зачет кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами без фактической сдачи экзамена.

Но когда у фигурантов возбужденного уголовного дела проводили обыски, обнаружили документы с признаками подделки – в том числе удостоверения сотрудника Генпрокуратуры России, офицера Вооруженных сил РФ, ветерана боевых действий и так далее.

Сейчас в том, откуда взялось такое богатство и как использовалось, разбираются сотрудники ФСБ.

Севастополь, Олег Яковенко

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