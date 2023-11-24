На Кубани расширяют географию курортного сбора, Крыму деньги не нужны

В Краснодарском крае еще 3 муниципалитета вводят курортный сбор. Соответствующее решение накануне приняло краевое Законодательное собрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас «туристический налог» действует в Сочи, Анапе, Геленджике, нескольких поселениях Туапсинского и Ейского районов.

С 1 января 2024 года к эксперименту по развитию курортной инфраструктуры подключаются Новороссийск, Туапсе, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района.

Курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.

По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, применяемая шестой год, показала высокую эффективность:

«Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий».

«Туристический налог» не зря вводится с 1 января: кубанские отели, работающие зимой, забронированы на новогодние праздники более чем на 90%, и вновь подключившиеся с программе поселения начнут получать деньги с первого дня 2024 года.

В Крыму же власти шестой год под разными предлогами отказываются от введения курортного сбора. Хотя, например, в 2021 году могли получить около 100 млн рублей, даже если бы каждый турист заплатил всего 1 раз 10 рублей. В текущем году насчитали почти 5 млн туристов, то есть сбор, даже при разовом десятирублевом платеже (а схема, напомним, подразумевает ежесуточный платеж) мог составить 50 млн рублей – этих денег вполне бы хватило, чтобы привести в порядок несколько причалов, с которыми в Крыму просто беда.

Симферополь, Лиана Макоба

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