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Пятница, 24 ноября 2023, 13:26 мск

Новости Крым

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Крымчанина обвиняют в поставках на Украину комплектующих к военной технике

ФСБ обвинила жителя Феодосии в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», – сообщили в ведомстве.

Мужчина заключен под стражу. Ему инкриминируют госизмену.

Феодосия, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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