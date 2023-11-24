В Севастополе в государственном природном заказнике внезапно обнаружили строящийся коттеджный поселок

В государственном природном ландшафтном заказнике «Байдарский» внезапно обнаружили строящийся коттеджный поселок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стройка рядом с селом Резервное началась не вчера – судя по фотографиям Севгосстройнадзора, уже возведено 5-6 домиков. Но масштабные строительные работы удивительным образом до сих пор никто не замечал.

«Строительство коттеджного поселка в заказнике «Байдарский» ведется без получений разрешений на строительство, в зоне особо охраняемых территорий, где строительство капитальных объектов не предусмотрено, и классифицируется Севгосстройнадзором как самовольное строительство», – прокомментировал и.о. начальника Севгосстройнадзора Дмитрий Клименко.



Уведомления о выявлении объектов, обладающих признаками самовольного строительства, направлены Севгосстройнадзором в адрес городской комиссии по пресечению самовольного строительства при Департаменте городского хозяйства города Севастополя.

Напомним, Байдарский заказник – особо охраняемая природная территория в Балаклавском районе города Севастополя площадью почти 28 тысяч га. Заказник охватывает территорию одноименной долины с прилегающими горными комплексами. В центре находится Чернореченское водохранилище, на юге к заказнику примыкают Ялтинский горно-лесной заповедник и заказник «Мыс Айя». Кроме того, на его территории находятся знаменитая Чертова лестница (горны перевал Шайтан-Мердвен), Скельская пещера (памятник природы) и два красивейших каньона – Чернореченский и Узунджа.

Село Резервное, рядом с которым ведется стройка, расположено на западной стороне Варнутской долины (левый берег Сухой речки) у подножия вершины Кильсе-Бурун хребта Биллер (горный массив мыса Айя). Место тихое и живописное. Но не безлюдное – рядом село Гончарное, через которое идет трасса Ялта – Севастополь, несколько туристических объектов. Поэтому то, что о незаконной стройке никто не знал, кажется весьма странным.

Севастополь, Лиана макоба

© 2023, РИА «Новый День»